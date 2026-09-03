Біля Канарських островів врятували чотири десятки мігрантів після аварії човна

Щонайменше п’ятеро людей загинули після аварії човна з мігрантами в Атлантичному океані; ще понад 40 людей врятували біля Канарських островів.

Про це повідомила у четвер, 3 вересня, іспанська служба морського порятунку, передає AP, пише "Європейська правда".

Іспанська служба морського порятунку вважає, що окрім п’ятьох також могли загинути ще десятки мігрантів. Водночас служба морського порятунку змогла врятувати 44 людини на Канарських островах.

Як зазначається, це сталося після того, як один із літаків іспанської служби виявив "нестабільний" човен, який дрейфував приблизно за 120 км на південь від острова Гран-Канарія.

Іспанська служба морського порятунку повідомила, що не змогла витягнути останки п’яти загиблих, знайдених усередині човна, через сильний вітер та хвилі висотою 2,5 метра.

Трьох врятованих негайно евакуювали вертольотом до лікарні на острові. 41 людину доправили в безпечне місце на човні, і вони зійшли на берег у порту Аргінегін, де про них подбав Червоний Хрест.

Усі врятовані – чоловіки, серед яких були й неповнолітні, – походили з Малі або Сенегалу.

Варто зауважити, що наразі прем’єр Іспанії стикається зі зростаючим політичним тиском через міграційну кризу в Сеуті. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Іспанії в середу, щоб висловити протест проти дій уряду в цій ситуації.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.