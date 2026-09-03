У Мадриді зібрався 50-тисячний протест через міграційну кризу у Сеуті

Ввечері 2 вересня близько 50 тисяч іспанців зібралися на демонстрацію у центрі Мадрида, де критикували дії уряду в умовах міграційної кризи в розташованому на півночі Африки іспанському місті Сеута.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

У середу в Мадриді зібрався багатотисячний протест з гаслами підтримки влади й мешканців Сеути та критикою чинного прем’єра Педро Санчеса і дій уряду в умовах міграційної кризи. Кількість учасників оцінюють орієнтовно у 50 тисяч.

El Pais

Перед цим Іспанська федерація муніципалітетів і провінцій, пов’язана з правоцентристською Народною партією, закликала до акцій по всій країні.

Лідери Народної партії та правої Vox з’явилися на протесті у Мадриді, проте не разом. Лідер Vox Сантьяго Абаскаль звинуватив прем’єра Санчеса у "зраді" і нібито прислуговуванні інтересам Марокко.

Перед початком протесту зафіксували поодинокі інциденти з журналістами, що приїхали висвітлювати його – до них чіплялась невелика група протестувальників.

Згодом поліція втрутилась і розганяла зі сльозогінним газом та гумовими кулями групу з кількасот людей. Під будівлею Конгресу, куди перемістилась частина протестувальників, стались сутички. Затримали чотирьох осіб, у тому числі двох неповнолітніх, постраждали двоє правоохоронців.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив Марокко в "операції" з переправлення десятків тисяч мігрантів до Сеути та висловив вимогу до уряду викликати посла Марокко й відкликати іспанського посла з Рабату для консультацій.

El Pais

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня.

Уряд продовжує наполягати на такій послідовності подій, попри звіт Європейської служби зовнішніх справ, у якому зазначається, що російські мережі почали роздмухувати кризу вже після її виникнення.

Для Сеути виділили понад 300 млн євро допомоги.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.