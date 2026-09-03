У Канарских островов спасли более 40 мигрантов после крушения лодки

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами в Атлантическом океане; ещё более 40 человек спасли у берегов Канарских островов.

Об этом сообщила в четверг, 3 сентября, испанская служба морского спасения, передает AP, пишет "Европейская правда".

Испанская служба морского спасения полагает, что помимо пяти, также могли погибнуть ещё десятки мигрантов. В то же время служба морского спасения смогла спасти 44 человека на Канарских островах.

Как отмечается, это произошло после того, как один из самолетов испанской службы обнаружил "нестабильную" лодку, дрейфовавшую примерно в 120 км к югу от острова Гран-Канария.

Испанская служба морского спасения сообщила, что не смогла извлечь останки пяти погибших, найденных внутри лодки, из-за сильного ветра и волн высотой 2,5 метра.

Троих спасенных немедленно эвакуировали вертолетом в больницу на острове. Остальных 41 мигранта доставили в безопасное место на лодке, и они вышли на берег в порту Аргинегин, где о них позаботился Красный Крест.

Все спасённые – мужчины, среди которых были и несовершеннолетние, – были родом из Мали или Сенегала.

Стоит отметить, что в настоящее время премьер Испании сталкивается с растущим политическим давлением из-за кризиса в Сеуте. Десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Испании в среду, чтобы выразить протест против действий правительства в этой ситуации.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.