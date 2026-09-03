В Угорщині привітали рішення ВР, але чекають законів щодо нацменшин

У парламенті Угорщини привітали заяву Верховної Ради з осудом злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках, але закликали якнайшвидше та в повному обсязі виконати угоду про права меншин.

Про це у Facebook написав депутат Мартон Хайду, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту, передає "Європейська правда".

"Чесне висвітлення минулого та збереження пам’яті про жертв є основою примирення. Водночас визнання історичних злочинів має супроводжуватися конкретними кроками. Ми звертаємося до наших українських партнерів із проханням якнайшвидше та в повному обсязі виконати червневу угоду про права меншин, щоб угорська громада Закарпаття, чисельність якої значно зменшилася, могла вільно реалізовувати свої мовні, освітні, культурні та політичні права", – написав Хайду.

За його словами, Угорщина ж прагне налагодити якнайкращі угорсько-українські відносини, але необхідною умовою цього є фактичне забезпечення прав угорців Закарпаття.

"Підтримка України та відстоювання прав меншин не суперечать одне одному: це дві сторони одного й того самого європейського мислення, за яке угорці сказали "так" 12 квітня", – зазначив депутат.

3 вересня Рада одностайно 261 голосом "за" ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

Нагадаємо, 12 червня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС. Це рішення було ухвалене за результатами українсько-угорських консультацій.

Глава уряду Угорщини Петер Мадяр заявляв, що якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".