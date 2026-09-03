В Венгрии приветствовали решение Верховной Рады, но ждут законов о нацменьшинствах

В парламенте Венгрии приветствовали заявление Верховной Рады с осуждением преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах, но призвали как можно скорее и в полном объеме выполнить соглашение о правах меньшинств.

Об этом в Facebook написал депутат Мартон Хайду, возглавляющий комитет по иностранным делам венгерского парламента, передает "Европейская правда".

"Честное освещение прошлого и сохранение памяти о жертвах являются основой примирения. В то же время признание исторических преступлений должно сопровождаться конкретными шагами. Мы обращаемся к нашим украинским партнерам с просьбой как можно скорее и в полном объеме выполнить июньское соглашение о правах меньшинств, чтобы венгерская община Закарпатья, численность которой значительно уменьшилась, могла свободно реализовывать свои языковые, образовательные, культурные и политические права", – написал Хайду.

По его словам, Венгрия стремится наладить как можно лучшие венгерско-украинские отношения, но необходимым условием этого является фактическое обеспечение прав венгров Закарпатья.

"Поддержка Украины и отстаивание прав меньшинств не противоречат друг другу: это две стороны одного и того же европейского мышления, за которое венгры сказали "да" 12 апреля", – отметил депутат.

3 сентября Рада единогласно 261 голосом "за" приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

Напомним, 12 июня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС. Это решение было принято по итогам украинско-венгерских консультаций.

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".