Біля Канарських островів загинули близько 80 мігрантів

Близько 80 мігрантів загинули після того, як човен із Західної Африки після аварії біля узбережжя острова Гран-Канарія; на борту судна перебували 128 людей, частину з них вдалося врятувати.

Про це повідомила Іспанська служба морського порятунку, передає Sky News, пише "Європейська правда".

За даними рятувальників, човен вирушив із Гамбії 7 серпня. Через 27 днів його виявили приблизно біля південного узбережжя Гран-Канарії. Рятувальники дісталися до судна близько опівночі та евакуювали тих, хто вижив, до порту Аргінегін.

На момент прибуття рятувальників на борту перебували тіла щонайменше п’ятьох загиблих. Представники служби зазначили, що через несприятливі погодні умови вилучити тіла багатьох інших загиблих не вдалося.

Вранці 3 вересня рятувальники підтвердили загибель приблизно 80 осіб із загальної кількості 128 пасажирів.

Голова уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо назвав трагедію черговим нагадуванням про небезпеку атлантичного міграційного маршруту. За його словами, загибель людей у морі не може ставати нормою, а проблема потребує державної політики у сфері міграції.

Варто зауважити, що наразі прем’єр Іспанії стикається зі зростаючим політичним тиском через міграційну кризу в Сеуті. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Іспанії в середу, щоб висловити протест проти дій уряду в цій ситуації.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.