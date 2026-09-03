У берегов Канарских островов погибли около 80 мигрантов

Около 80 мигрантов погибли после того, как лодка из Западной Африки потерпела крушение у побережья острова Гран-Канария; на борту судна находились 128 человек, часть из них удалось спасти.

Об этом сообщила Испанская служба морского спасения, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

По данным спасателей, лодка вышла из Гамбии 7 августа. Спустя 27 дней её обнаружили примерно у южного побережья Гран-Канарии. Спасатели добрались до судна около полуночи и эвакуировали выживших в порт Аргинегин.

На момент прибытия спасателей на борту находились тела по меньшей мере пяти погибших. Представители службы отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий извлечь тела многих других погибших не удалось.

Утром 3 сентября спасатели подтвердили гибель примерно 80 человек из общего числа 128 пассажиров.

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал трагедию очередным напоминанием об опасности атлантического миграционного маршрута. По его словам, гибель людей в море не может становиться нормой, а проблема требует государственной политики в сфере миграции.

Стоит отметить, что в настоящее время премьер Испании сталкивается с растущим политическим давлением из-за миграционного кризиса в Сеуте. Десятки тысяч людей вышли на улицы по всей Испании в среду, чтобы выразить протест против действий правительства в этой ситуации.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.