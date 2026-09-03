Главу МЗС Чехії звинуватили у недбалості щодо власної безпеки після інтерв'ю підставній особі

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка дав інтерв'ю підставному журналісту у зв'язку з чим накликав на себе звинуваченні у недбалому ставленні до власної безпеки як високопосадовця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Denik.

Мацінка у серпні дав інтерв’ю групі активістів Detektivní parta. Група представилася міністру як публіцист під псевдонімом Томас Паукнер, замаскований під балаклавою.

У четвер група опублікувала відео, в якому стверджує, що міністр, як особа, що перебуває під охороною, недооцінив заходи безпеки, а його охоронці нібито не помітили в студії макети зброї чи вибухівки. Мацінка стверджує у своєму дописі у Facebook, що знав про підробку.

Запрошення на інтерв'ю надійшло електронною поштою з домену pauknermedia.cz, який, за словами активістів, належить члену Detektivní parta Войтеху Пшенаку. Мацінка відповів протягом кількох годин, прийняв запрошення та попросив спілкуватися через зашифровану платформу Signal. Потім він написав активістам, що є особою, яка перебуває під охороною, але постарається, щоб охоронців там взагалі не було.

Міністр прибув на інтерв’ю у супроводі одного співробітника служби охорони, якого, за словами активістів, він відправив геть через кілька секунд. Перед прибуттям Мацінки до студії огляд приміщення не проводився.

Голова опозиційної партії ODS та депутат Мартін Купка у зв’язку з цією справою зазначив у мережі X, що міністр закордонних справ є особою, яка перебуває під захистом, і працює з секретними розвідувальними матеріалами. Тому він поставив під сумнів, чи може Мацінка залишатися на посаді після цього інциденту. Він закликав прем’єр-міністра Андрея Бабіша вимагати відставки міністра.

Detektivní parta – це онлайн-проєкт, який знімає відео на місцях, щоб викривати дезінформацію, боротися з жорстоким поводженням із тваринами та вистежувати онлайн-педофілів. Групу очолює скандально відомий підприємець і ютубер Майк Онагесян, проти якого кілька разів порушували кримінальні справи.

Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.