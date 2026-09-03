Главу МИД Чехии обвинили в халатности в отношении собственной безопасности после интервью с подставным журналистом

Глава МИД Чехии Петр Мацинка дал интервью подставному журналисту, в связи с чем навлек на себя обвинения в халатном отношении к собственной безопасности как высокопоставленного чиновника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Denik.

Мацинка в августе дал интервью группе активистов Detektivní parta. Группа представилась министру как публицист под псевдонимом Томас Паукнер, замаскированный под балаклавой.

В четверг группа опубликовала видео, в котором утверждает, что министр, как лицо, находящееся под охраной, недооценил меры безопасности, а его охранники якобы не заметили в студии макеты оружия или взрывчатки. Мацинка утверждает в своём посте в Facebook, что знал о подделке.

Приглашение на интервью поступило по электронной почте с домена pauknermedia.cz, который, по словам активистов, принадлежит члену Detektivní parta Войтеху Пшенаку. Мацинка ответил в течение нескольких часов, принял приглашение и попросил общаться через зашифрованную платформу Signal. Затем он написал активистам, что находится под охраной, но постарается, чтобы охранников там вообще не было.

Министр прибыл на интервью в сопровождении одного сотрудника службы охраны, которого, по словам активистов, он отослал через несколько секунд. Перед прибытием Мацинки в студию осмотр помещения не проводился.

Председатель оппозиционной партии ODS и депутат Мартин Купка в связи с этим делом отметил в сети X, что министр иностранных дел является лицом, находящимся под защитой, и работает с секретными разведывательными материалами. Поэтому он поставил под сомнение, может ли Мацинка оставаться на посту после этого инцидента. Он призвал премьер-министра Андрея Бабиша потребовать отставки министра.

Detektivní parta – это онлайн-проект, который снимает видео на местах, чтобы разоблачать дезинформацию, бороться с жестоким обращением с животными и выслеживать онлайн-педофилов. Группу возглавляет скандально известный предприниматель и ютубер Майк Онагесян, против которого несколько раз возбуждались уголовные дела.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвадаса Матулониса.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.