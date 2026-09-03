Карні заявив про готовність Канади укласти вигідну торговельну угоду зі США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у четвер, 3 вересня, що його уряд готовий підписати торговельну угоду з США, яка буде вигідною для обох країн.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Карні наголосив, що будь-яка угода має забезпечувати стабільність та надійність.

"Угода, яка є можливою і відповідає інтересам канадських працівників, сімей та підприємств, є також угодою, що відповідає інтересам американських сімей, американських підприємств, американських споживачів, і... ми готові сісти за стіл переговорів та укласти цю угоду, коли американці будуть готові", – заявив він.

Також він припустив, що останнім часом підхід США до будь-якої торговельної угоди дещо пом’якшився, що може стимулювати подальші обговорення.

"Було кілька питань, щодо яких США сперечалися аж до останньої хвилини. Зараз вони так не роблять. Отже, раптом їм стало байдуже до мови чи культури та інших таких елементів. Ну, якщо їм було байдуже, то не слід було залишати ці питання в угоді. Це добре. Ми це вітаємо", – сказав Карні.

Напередодні Карні закликав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "припинити намагатися демонструвати силу", а також "створювати меми".

Його коментарі пролунали на тлі нової хвилі заяв із Вашингтона після того, як торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

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