Прем'єр Канади звернувся до США щодо торгівлі: "Припиніть створювати меми"

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "припинити намагатися демонструвати силу", а також "створювати меми".

Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що торговельні переговори між США та Канадою можуть відновитися, якщо Вашингтон серйозно поставиться до перемовин.

Водночас він звинуватив Сполучені Штати у висуванні умов, які, за його словами, можуть призвести до того, що канадські галузі "поступово згортатимуться в Канаді та будуть знищені".

"Коли американці припинять створювати меми, припинять кидати шпильки та намагатися демонструвати силу, а натомість серйозно підійдуть до цих обговорень, ми зможемо їх провести. Це неконструктивно, але це їхня демократія", – сказав прем’єр Канади.

Його коментарі пролунали на тлі нової хвилі заяв із Вашингтона після того, як торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

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