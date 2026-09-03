Карни заявил о готовности Канады заключить выгодное торговое соглашение с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в четверг, 3 сентября, что его правительство готово подписать торговое соглашение с США, которое будет выгодным для обеих стран.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Карни подчеркнул, что любое соглашение должно обеспечивать стабильность и надежность.

"Соглашение, которое возможно и отвечает интересам канадских работников, семей и предприятий, также отвечает интересам американских семей, американских предприятий, американских потребителей, и... мы готовы сесть за стол переговоров и заключить это соглашение, когда американцы будут готовы", – заявил он.

Также он предположил, что в последнее время подход США к любому торговому соглашению несколько смягчился, что может стимулировать дальнейшие обсуждения.

"Было несколько вопросов, по которым США спорили вплоть до последней минуты. Сейчас они так не поступают. Значит, вдруг им стало безразлично к языку или культуре и другим подобным элементам. Ну, если им было всё равно, то не следовало оставлять эти вопросы в соглашении. Это хорошо. Мы это приветствуем", – сказал Карни.

Накануне Карни призвал администрацию американского президента Дональда Трампа "перестать пытаться демонстрировать силу", а также "создавать мемы".

Его комментарии прозвучали на фоне новой волны заявлений из Вашингтона после того, как торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентную пошлину на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеял Канаду в соцсетях.

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