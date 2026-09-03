Зеленский рассчитывает на визит представителей Трампа в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает предварительными датами визита спецпредставителей президента США Дональда Трампа.

Об этом он сообщил вечером 3 сентября, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве", – отметил украинский президент.

По его словам, Украина получила от них подтверждение.

"Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной. Готовы к встречам с ними в Украине – на высоком уровне, по существу", – добавил Зеленский.

31 августа президент Владимир Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Украину.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".

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