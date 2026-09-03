Міністри оборони Італії та України провели першу відеозустріч

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто провів першу відеоконференцію з українським міністром оборони Євгенієм Хмарою.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Крозетто, це була "надзвичайно дружня зустріч", під час якої вони "докладно й ґрунтовно обговорили основні питання та останні події на місцях".

"Ми також говорили про жахливу ситуацію, в якій опинилося цивільне населення. Минулий місяць був особливо важким для України, оскільки кількість жертв серед цивільного населення була дуже високою. Він висловив щиру подяку за підтримку, яку Італія продовжує надавати Україні та її народу", – сказав глава Міноборони Італії.

Крозетто запевнив Хмару, що Італія й надалі, разом із союзниками та міжнародною спільнотою, "робитиме свій внесок у підтримку України та сприяння створенню умов для справедливого й тривалого миру".

"Наприкінці зустрічі ми домовилися підтримувати постійний і безпосередній контакт", – додав він.

Варто зауважити, що 28 серпня стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

Також нещодавно очільник МЗС Італії заявив, що рішення щодо наступного італійського пакета допомоги Україні мають ухвалити швидко.