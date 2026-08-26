У Римі обіцяють швидке рішення щодо нового пакета допомоги Україні

Очільник МЗС Італії заявив, що рішення щодо наступного італійського пакета допомоги Україні мають ухвалити швидко.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Таяні зазначив, що Міністерство обоорони вже готує новий пакет допомоги Україні.

"Міністр (оборони – Ред.) Крозетто, я і міністр економіки Джоржетті підпишеом пакет. Побачимо, якими будуть часові рамки, але це відбудеться досить швидко", – сказав він на пресконференції.

Таяні додав, що з огляду на наближення зими для України також вкрай актуальна енергетична допомога.

"Ми надаємо політичну, фінансову, та енергетичну підтримку і продовжимо це робити", – заявив міністр.

За кілька днів до цього Таяні анонсував новий пакет допомоги Україні.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії – якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення.