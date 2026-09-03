Министры обороны Италии и Украины провели первую видеоконференцию

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто провел первую видеоконференцию с министром обороны Украины Евгением Хмарой.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

По словам Крозетто, это была "чрезвычайно дружеская встреча", в ходе которой они "подробно и основательно обсудили основные вопросы и последние события на местах".

"Мы также говорили об ужасной ситуации, в которой оказалось гражданское население. Прошлый месяц был особенно тяжелым для Украины, поскольку число жертв среди гражданского населения было очень высоким. Он выразил искреннюю благодарность за поддержку, которую Италия продолжает оказывать Украине и ее народу", – сказал глава Минобороны Италии.

Крозетто заверил Хмару, что Италия и впредь, вместе с союзниками и международным сообществом, "будет вносить свой вклад в поддержку Украины и содействие созданию условий для справедливого и прочного мира".

"В конце встречи мы договорились поддерживать постоянный и непосредственный контакт", – добавил он.

Стоит отметить, что 28 августа стало известно, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение Кроцетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций.

Также недавно глава МИД Италии заявил, что решение о следующем итальянском пакете помощи Украине должно быть принято в кратчайшие сроки.