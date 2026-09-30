Пентагон выбрал компанию Boeing для истребителя нового поколения

Министерство обороны США объявило о заключении контракта между Военно-морскими силами США и компанией Boeing на создание ударного истребителя шестого поколения F/A-XX.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона, пишет "Европейская правда".

Стоимость контракта на разработку истребителя шестого поколения F/A-XX составляет более 20 млрд долларов. Соглашение предусматривает закупку нескольких опытных самолетов для проведения наземных испытаний, проверок летной годности, а также испытаний систем и интеграции вооружения.

"F/A-XX является важной опорой нашего обязательства по поддержанию мира силой. F/A-XX обеспечит доминирование в спорном воздушном пространстве, расширит оперативный радиус действия и предоставит военным решающее боевое преимущество", – заявил заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл П. Даффи.

Новый истребитель обеспечит передовую проекцию силы с авианосцев, что расширит радиус действия наиболее маневренных и защищенных "аэродромов" – авианосцев ВМС США. Кроме того, F/A-XX будет совместим с пилотируемыми и беспилотными платформами, такими как самолеты совместного боевого применения (CCA), и повысит боеспособность каждого CCA, с которым он будет действовать в команде.

После объявления о присуждении контракта компания Boeing начнёт производство истребителей, которые дополнят, а со временем и заменят устаревшие самолёты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, начиная с 2030-х годов, и будут эксплуатироваться вместе с F-35C.

Сообщалось, что Министерство обороны США предварительно договорилось с Raytheon, подразделением компании RTX, о заключении многолетнего контракта на сумму 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, поскольку военные стремятся пополнить запасы, истощенные войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

Сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства израсходовать почти все $400 млн военной помощи Украине, которые Конгресс одобрил в конце 2025 года, при этом в пакет не войдут ракеты для систем Patriot.