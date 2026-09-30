Недалеко от Бендер в Молдове упал и взорвался беспилотник

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц в Анений-Нойском районе недалеко от города Бендеры, и взорвался.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции в соцсетях, передает "Европейская правда".

Как отмечается, о происшествии полиции стало известно в 05:40, когда поступило сообщение о том, что над городом Бендеры заметили дрон, летевший на низкой высоте.

Впоследствии дрон упал вблизи села Хырбовэц, где и взорвался. По предварительным данным, жертв нет.

Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.

Сообщалось, что вечером 26 сентября пограничники Молдовы обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата возле села Волинтири, что в Штефан-Водском районе.

18 сентября вблизи Кишинева полиция нашла обломки дрона.