В аэропорту Берлина ввели в эксплуатацию систему обнаружения дронов

В немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" внедрили новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлета и посадки на ранних этапах и информировать службы о возможных угрозах для воздушного движения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) запустила в аэропорту "Берлин-Бранденбург" систему обнаружения дронов после того, как на аэродроме за первое полугодие 2026 года было зафиксировано больше беспилотных летательных аппаратов, чем в любом другом немецком аэропорту.

"Цель заключается в том, чтобы лучше справляться с возможными угрозами. Мы очень серьезно относимся к растущей опасности, которую представляют дроны в окрестностях аэропортов. Поэтому было важно и правильно, что мы быстро приняли меры, и именно поэтому международные гражданские аэропорты теперь очень оперативно оснащаются оборудованием для обнаружения дронов", – заявил министр транспорта Германии Штеффен Бильгер.

Министр транспорта Бранденбурга Роберт Крумбах отметил, что инциденты с дронами могут иметь различные причины.

"Конечно, не каждый дрон всегда представляет опасность, но он является потенциальной угрозой, и поэтому мы должны быть готовы реагировать очень быстро. И теперь мы можем это обеспечить благодаря новой системе", – сказал чиновник.

Поводом для ввода системы в эксплуатацию стали неоднократные случаи обнаружения дронов вблизи немецких аэропортов. Министерство транспорта делает ставку на дальнейшее расширение таких мер: в течение года другие международные аэропорты должны быть постепенно оснащены соответствующими системами для зон взлета и посадки.

По данным DFS, за последние шесть месяцев диспетчерская башня в Шенефельде зарегистрировала 28 таких летательных объектов. Это на один случай больше, чем за тот же период в крупнейшем немецком аэропорту во Франкфурте-на-Майне. В семи случаях из-за этого пришлось временно приостановить воздушное движение вблизи аэропорта "Берлин-Бранденбург".

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Сообщалось, что глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на критической инфраструктуре и кибератак, а также – выявление шпионов и потенциальных террористов.

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