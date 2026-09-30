В Молдове сообщили новые подробности инцидента с беспилотником

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил новые подробности утреннего взрыва беспилотника на территории страны.

Об этом правоохранители сообщили в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По данным генерального инспектората полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи. На участке антенной конструкции длиной 12 метров обнаружили следы, характерные для взрыва, в частности деформации металла и признаки термического повреждения.

Также, как отмечается, в радиусе примерно 265 метров были обнаружены несколько обломков беспилотного летательного аппарата, в частности элементы конструкции, системы управления, системы питания и силовой установки.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент не повлиял на работу служб связи.

Эксперты из технического и взрывотехнического подразделения полиции проводят осмотр места взрыва беспилотного летательного аппарата.

Сообщалось, что вечером 26 сентября пограничники Молдовы обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата возле села Волинтири, расположенного в Штефан-Водском районе.

18 сентября вблизи Кишинева полиция нашла обломки дрона.