В Молдове заявили, что в воздушное пространство залетел реактивный беспилотник

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник, который утром залетел на территорию страны, является реактивным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Newsmaker, передает "Европейская правда".

Речь идет о беспилотнике, который залетел в воздушное пространство над непризнанным Приднестровьем в 10:26 утра.

"Сейчас он движется в направлении Сорок. Это реактивный беспилотник, его скорость составляет около 400 км/ч", – сказал министр.

Утром 30 сентября другой беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, этот беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.