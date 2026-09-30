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Число коммерческих рейсов в ЕС выросло, несмотря на высокие цены на авиатопливо

Новости — Среда, 30 сентября 2026, 15:02 — Ирина Кутелева

Число коммерческих рейсов в ЕС росло каждый летний месяц по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что боевые действия на Ближнем Востоке привели к подорожанию авиационного топлива.

Об этом говорится в материале Euronews, сообщает "Европейская правда".

По данным Евростата, с июня по август 2026 года в ЕС было совершено более двух миллионов коммерческих рейсов, несмотря на то, что в последний месяц лета цены на авиатопливо в Европе выросли.

В августе было зарегистрировано 708 980 рейсов, что на 2,3% больше, чем в августе 2025 года, и на 5,7% больше, чем в августе 2024 года. В июле было несколько больше рейсов – 709 931, тогда как в июне их количество составило 662 480.

Все три месяца оказались более насыщенными, чем в соответствующие периоды прошлого года. По данным Евростата, количество рейсов выросло на 2,1% в годовом сравнении в июне и на 2,8% – в июле.

Однако не все государства-члены продемонстрировали рост в августе.

Количество коммерческих рейсов увеличилось в 19 странах ЕС по сравнению с предыдущим годом, но уменьшилось в восьми.

Наибольший рост в годовом исчислении зафиксировала Словакия – 37%, за ней следуют Мальта (12,4%) и Эстония (8,3%).

В абсолютных цифрах больше всего рейсов прибавила Испания: на 9 600 больше, чем в августе 2025 года. В Италии их стало на 8 128 больше, тогда как 37-процентный рост в Словакии составил 1 325 дополнительных рейсов.

Наибольшее сокращение наблюдалось в Австрии – на 4,7%. Количество рейсов также уменьшилось на 3% на Кипре и на 2,4% в Германии.

Этот рост происходит в год, который является финансово сложным для авиакомпаний. EUROCONTROL, общеевропейская организация, помогающая управлять и координировать воздушное движение, сообщает, что европейские цены на авиатопливо в августе снова выросли после падения весной.

В июньском прогнозе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидала, что совокупная чистая прибыль европейских авиакомпаний снизится с оценочных 13 млрд долларов в 2025 году до 9,6 млрд долларов в 2026 году, указав расходы на топливо в качестве значительного фактора давления.

23 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединённых Штатов.

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