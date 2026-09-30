Премьер Болгарии призвал ЕС к диалогу с РФ на фоне её ядерных угроз

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен вести дипломатические переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар.

Об этом он заявил на саммите по вопросам обороны и космоса, пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Россия контролирует крупнейший в мире ядерный арсенал, говорит премьер-министр Болгарии, поэтому другим странам следует проявлять осторожность в отношениях с ней. Также он раскритиковал поставки оружия и боеприпасов Украине со стороны европейских стран.

"Просто поставлять оружие и оказать поддержку – это имеет свои пределы, ведь окончательное установление мира будет происходить благодаря дипломатии, а не поставкам оружия. Поэтому мы призываем больше слушать друг друга и открыть каналы коммуникации. Проблема в том, что никто не поднимает вопрос о ядерном риске. Существует ли он? Возможно, нет, я не знаю, но это риск", – сказал Радев.

С момента своего избрания в начале этого года Радев принадлежит к меньшинству, которое выступает за более тесное дипломатическое взаимодействие с Россией с целью прекращения полномасштабного вторжения в Украину. Словакия, Чехия и Австрия также настаивают на диалоге.

"Война стала испытанием для нашей способности оценивать стратегический центр притяжения противника. И прежде всего – для нашей способности формулировать реалистичные политические цели, преобразовывать их в обоснованную военную стратегию и определять желаемый конечный результат. Мы еще не исчерпали возможности дипломатии, и нам нужно делать и говорить больше", – заявил премьер-министр Болгарии.

Напомним, Радев объявил 14 июля, что его страна больше не будет участвовать в формате "коалиции решительных". Радев пояснил, что Болгария не будет частью коалиции, которая поддерживает продолжение военной помощи Украине вместо дипломатических усилий по достижению мира.

Радев также дистанцировался от участия в так называемой "антибаллистической коалиции". Комментируя инициативу, в которой участвуют 10 стран, он заявил, что "решения, влияющие на нашу коллективную безопасность, принимаются в другом формате, в другом месте".