Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях в ПВО и обеспечении F-16

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, одной из тем которого стали военные потребности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своём Instagram.

Зеленский отметил, что проинформировал Стёре о "непрекращающемся российском терроре с использованием дронов и ударах баллистическими ракетами".

"Обсудили, что нужно Украине для защиты от этой жестокой эскалации, прежде всего ПВО и обеспечение наших F-16. Координируем наши шаги и работаем над тем, чтобы обеспечить большую защиту жизней и безопасности. Благодарю лично премьер-министра и всю Норвегию за неизменную поддержку", – добавил он.

Во вторник Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией, которая предусматривает передачу Украине трех истребителей F-16 до конца года.

Зеленский также говорил, что Украина получила пакеты поддержки ПВО от ряда государств.