Украина срочно созывает заседание Совета ОБСЕ из-за ситуации в Олешках

Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной катастрофы во временно оккупированных Олешках на Постоянном совете ОБСЕ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своём аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

Вопрос под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией", будет рассмотрен на заседании в четверг, 1 октября.

"Делегация Украины проинформирует страны-участницы об ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат гражданских лиц, в том числе детей, в заложниках. Это не что иное, как искусственно созданная гуманитарная катастрофа. Мы продолжим разоблачать циничную военную пропаганду России и позаботимся о том, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках", – написал Андрей Сибига.

Глава украинского МИД призвал швейцарское председательство в ОБСЕ и все страны-участницы осудить агрессора и оказать максимально сильное давление на Россию.

Ранее Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду Олешек.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.