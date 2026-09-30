В Румынии углубляется политический кризис: парламент отклонил кандидатуру премьера

В среду парламент Румынии отклонил попытку евродепутата Зигфрида Мурешана сформировать правительство, что усугубило начавшийся в мае политический кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Правительство Мурешана не смогло набрать 233 голоса, необходимые для утверждения, поэтому инициатива возвращается в президентский дворец для выдвижения нового кандидата.

"Сегодня в парламенте Румынии мы предложили решение для выхода из политического кризиса и увидели, что партии, спровоцировавшие этот кризис, проголосовали за его продолжение. Мы ждем, чтобы увидеть, какие следующие шаги предпримет президент Румынии", – сказал Мурешан после голосования.

Это уже второй раз, когда парламент официально отклоняет кандидата, выдвинутого президентом Румынии Никушором Даном, и согласно конституции страны, это означает, что он может объявить внеочередные выборы.

Однако Дан неоднократно давал понять, что не хочет этого делать.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава прежней правительственной коалиции и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.

По данным на середину лета, ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.