В ЕС создадут новую систему экстренной связи на случай кризисных ситуаций

В Еврокомиссии одобрили предложения, связанные с созданием Системы экстренной связи ЕС для служб экстренной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Ожидается, что Система критической связи Европейского Союза (EUCCS) будет оказывать поддержку более чем 5 миллионам сотрудников служб экстренной помощи по всему ЕС в их повседневной работе.

"Система разработана таким образом, чтобы адаптироваться к развитию коммерческих и критических коммуникационных технологий. Европейская комиссия будет оказывать поддержку государствам-членам в сотрудничестве с промышленностью и научно-исследовательскими организациями с целью обеспечения постоянных инноваций в сфере критической связи в ЕС", – заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Как сообщили в Комиссии, ЕС не будет создавать единой централизованной системы для управления всеми данными. Государства-члены сохраняют полный контроль над своими инфраструктурами критической связи, обеспечивая при этом обязательную взаимную совместимость на европейском уровне. Система будет охватывать все службы экстренной помощи.

Первая группа государств-членов начнет работу в рамках системы в 2030 году, остальные присоединятся постепенно, а к 2036 году к системе подключатся все государства-члены.

В частности, новая система будет иметь доступ к безопасным услугам связи, предоставляемым через спутник.

Напомним, с 28 сентября по 2 октября пройдут масштабные учения ЕС по гражданской защите, в которых примут участие 235 представителей служб экстренной помощи из Австрии, Чехии, Эстонии, Франции, Румынии и Украины.

Ранее Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.