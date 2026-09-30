В ЕС ожидают, что Зеленский выступит на саммите Европейского совета 15 октября

В Европейском Союзе ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 15 октября.

Об этом говорится в проекте заключений Европейского совета 15–16 октября, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

Проект выводов саммита лидеров ЕС предусматривает обмен мнениями с Зеленским.

"Европейский совет провел обмен мнениями с Владимиром Зеленским, президентом Украины", – говорится в документе.

Однако этот абзац приводится в скобках, поскольку у Зеленского еще не подтвердили участие и его формат – лично или по видеосвязи, пояснил "ЕвроПравде" источник в Совете ЕС, знакомый с подготовкой повестки дня Европейского совета.

Ожидается, что Зеленский пообщается с европейскими лидерами 15 октября во время обсуждения "украинского" блока вопросов.

Как уже сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, обсуждение будет касаться эскалации гибридных атак России в Украине и в государствах-членах ЕС. Другим важным элементом дискуссии станет финансирование: более конкретное определение потребностей Украины и того, как удовлетворять их совместно с международными партнерами

Также саммит лидеров ЕС 15–16 октября призовет помочь Украине в ее подготовке к зиме, в частности, в плане устойчивости критически важной инфраструктуры, а также поднимет вопрос о последствиях блокирования Россией экспортных путей через Черное море.

Лидеры ЕС также планируют призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, которые позволят получить финансовую поддержку на сумму в миллиарды евро, предусмотренную на 2026 год.