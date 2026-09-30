Кремль отверг идею ослабления санкций США в обмен на освобождение политзаключенных

В Кремле категорически отвергли возможность обсуждения с США вопроса об ослаблении американских санкций в обмен на освобождение Россией определенных политических заключенных.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Он указал на неуместность такой формулировки вопроса, поскольку, по его словам, в России нет политзаключенных.

"В таком контексте эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная формулировка вопроса является абсолютно неуместной", – заявил Песков.

При этом он отметил: "Что касается различных обменов (заключёнными), которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают поддерживать регулярные контакты по этому поводу".

Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля также отметил, что в принципе тема ослабления санкций в обмен на освобождение определенных заключенных из США не обсуждается.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы согласился на предложение своего спецпосланника Джона Коула об ослаблении санкций против России в обмен на освобождение некоторых заключенных, находящихся в РФ.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность подписания с Россией определенных бизнес-соглашений, чтобы "подтвердить свои благие намерения".

Стоит отметить, что российская сторона уже пыталась "соблазнить" Трампа выгодами от потенциального экономического сотрудничества, говоря о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов, алюминия, проектах в Арктике, привлечении американских компаний к продаже в Европу российского природного газа.