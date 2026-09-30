Швеция снова предоставляет истребители для миссии НАТО в Польше

С октября Швеция развернет истребители Gripen в Польше в рамках миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством.

Об этом говорится в заявлении шведского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в рамках операции НАТО шведские истребители будут способствовать интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО, а также защите и безопасности военной и гражданской поддержки Украины.

Швеция также предоставляла свои истребители для этой миссии в 2025 году.

"Серьезная ситуация с безопасностью и постоянные нарушения воздушного пространства НАТО свидетельствуют о необходимости высокой боевой готовности на восточном фланге", – отметил в своем заявлении глава шведского Минобороны Пол Йонсон.

Во время выполнения миссии шведские истребители будут базироваться преимущественно в Швеции и проводить воздушные операции в польском воздушном пространстве, а также иметь небольшую передовую базу в Польше.

Напомним, в августе Швеция и Финляндия объявили об углублении сотрудничества с целью "укрепления контроля и защиты территориальной целостности Финляндии".

В рамках этого сотрудничества Швеция направит истребители JAS 39 Gripen своих ВВС и корветы класса Visby ВМС в Финляндию, чтобы помочь ей усилить патрулирование воздушного пространства на фоне инцидентов с дронами.