Полицейские органы стран Европы отказываются от услуг компании с "российским следом"

Ряд европейских правоохранительных органов прекратит использование программного обеспечения Oxygen Forensics – компании, специализирующейся на цифровом наблюдении и обвиняемой в сокрытии своих российских владельцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Полицейские органы европейских стран начали отказываться от программного обеспечения Oxygen Forensics после того, как Politico раскрыло, что её услуги продавались полицейским подразделениям по всему континенту.

Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA) сообщило, что начало процедуры расторжения контракта на использование "детективного" программного обеспечения Oxygen Forensics, которое применяется для изъятия и анализа данных с мобильных телефонов в рамках уголовных расследований.

Последнюю годовую лицензию на это программное обеспечение ведомство приобрело через румынского дистрибьютора 27 августа за 13 000 евро.

"В свете недавно обнародованной информации о компании-разработчике этого программного обеспечения Национальное антикоррупционное управление начало необходимые процедуры для прекращения договорных обязательств в отношении этого продукта", – заявило DNA.

Управление добавило, что в ходе проверок не было обнаружено никаких доказательств того, что данные, извлечённые или обработанные с помощью Oxygen, были скомпрометированы.

В Великобритании Лондонская городская полиция приостановила использование Oxygen и приступила к полному пересмотру ситуации. Национальный совет руководителей полиции также призвал подразделения, использующие эту технологию, провести собственные оценки.

Государственная полиция Латвии также приостановила использование разработанного этой компанией программного обеспечения и намерена оценить целесообразность его дальнейшего применения.

Эти шаги стали следствием опубликованной на этой неделе статьи Politico, в которой говорилось о том, что компания Oxygen из штата Вирджиния, которую Министерство юстиции США обвинило в том, что она тайно принадлежит России и управляется оттуда, участвовала в проектах по цифровым доказательствам, финансируемых ЕС, а впоследствии поставляла эту технологию европейским правоохранительным органам.

Среди других европейских стран, которые приобрели услуги компании Oxygen Forensics, – Германия, Испания, Италия, Польша и Венгрия.

Американские прокуроры утверждают, что российские владельцы Oxygen скрывали свой контроль над компанией после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и что её технологии продолжали разрабатываться и управляться в России. Министерство юстиции не утверждает, что программное обеспечение содержало вредоносный код или использовалось для несанкционированного доступа к системам или данным клиентов.

После этих разоблачений политическое давление усиливается. Бельгийская депутатка Европарламента от партии "Зеленых" Саския Брикмонт призывает европейские правительства немедленно прекратить использование услуг Oxygen и расследовать, могла ли конфиденциальная информация попасть в Россию.

Напомним, в июле правительство Венгрии сообщило, что направило в полицию отчет о подозрении в нецелевом использовании государственных средств при закупке учебного программного обеспечения, осуществленной предыдущей администрацией Виктора Орбана.

Совет Европейского Союза в июле ввёл санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в России, в частности за репрессии против населения и "демократической оппозиции".