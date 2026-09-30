Суд ЕС отклонил иск шести венгерских университетов против ограничения их финансирования

Суд Европейского Союза отклонил иски шести венгерских университетов, оспаривавших ограничения на получение финансирования из бюджета ЕС.

Об этом сообщает HVG, передает "Европейская правда".

Венгерские университеты оспаривали решение Совета ЕС от 2022 года, принятое из-за опасений относительно верховенства права в Венгрии и возможного конфликта интересов. Этим решением Еврокомиссии запретили принимать на себя новые финансовые обязательства перед венгерскими фондами управления имуществом в общественных интересах и учреждениями, находящимися под их управлением.

Под ограничения попали, в частности, университеты, которые венгерские власти ранее передали под управление таких фондов. В результате их студенты и преподаватели лишились доступа к новому финансированию по программам Erasmus+ и Horizon Europe.

Речь идет о Дебреценском университете, Университете Обуды, Ветеринарном университете, Университете Земмельвейса, Мишкольцком университете и Университете Дунауйвароша.

Шесть университетов обратились в Суд ЕС с требованием отменить ограничения в той части, которая касается их. Однако 30 сентября суд в Люксембурге отклонил их иск.

Суд пришел к выводу, что у Совета ЕС были достаточные основания для введения ограничений. В частности, он согласился с тем, что на момент принятия решения в 2022 году проблемы с конфликтом интересов в венгерской системе управления такими фондами носили системный характер.

Напомним, 23 сентября Европейская комиссия предложила Совету ЕС отменить меры, введенные в 2022 году в отношении Венгрии из-за проблем с верховенством права, и разблокировать 4,2 млрд евро приостановленного финансирования.

Ранее Совет ЕС одобрил новый план восстановления и устойчивости для Венгрии на 10 млрд евро.