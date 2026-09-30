Президент Румынии рассказал о дальнейших шагах после провала голосования по кандидатуре нового премьера

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что планирует провести новые консультации с парламентскими партиями в следующий понедельник, после чего он выдвинет новую кандидатуру на пост премьер-министра.

Заявление румынского президента приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Дан выступил с этим комментарием после того, как парламент Румынии отклонил попытку евродепутата Зигфрида Мурешана сформировать правительство.

"Сегодня мы стали свидетелями очередной неудачи депутатов парламента в формировании большинства вокруг правительства", – заявил президент в Праге.

"Я считаю, что это необходимый шаг, чтобы каждый из нас – партии и граждане – понял: в политике нужен консенсус. Политика – это консенсус, и большинство – это консенсус. В этих условиях я созову партии в президентский дворец в понедельник для консультаций, а в понедельник после обеда выдвину кандидатуру на пост премьер-министра", – объявил Дан.

Он призвал политические партии провести свои внутренние заседания "и на этот раз прийти с решениями, которые смогут быть приняты".

"Хочу заверить румын и наших партнеров, что мы сохраним прозападный курс и выполним взятые на себя финансовые обязательства", – подчеркнул Дан.

Правительство Мурешана не смогло набрать 233 голоса, необходимые для утверждения.

Это уже второй раз, когда парламент официально отклоняет кандидата, выдвинутого президентом Румынии Никушором Даном, и, согласно конституции страны, это означает, что он может объявить внеочередные выборы.

Однако Дан неоднократно давал понять, что не хочет этого делать.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава предыдущей правительственной коалиции и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.

По данным на середину лета, ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.