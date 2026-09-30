В Литве суд отменил штраф за георгиевскую ленту для пророссийской активистки

В среду Вильнюсский городской районный суд отменил решение полиции и вернул этому ведомству на расследование административное дело, в котором пророссийской активистке Эрике Швенченене был назначен штраф в размере 800 евро за демонстрацию георгиевской ленты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Суд сообщил, что до сих пор остается невыясненным, кто создал и опубликовал видео с запрещенными символами коммунистического режима – пятиконечной звездой с серпом и молотом и двухцветной (черно-оранжевой) лентой, которое было общедоступным для всех пользователей на канале YouTube.

"В этом деле также остается невыясненным, является ли видео, загруженное в социальную сеть YouTube, оригинальным или отредактированным", – говорится в постановлении судьи Зины Вильниене.

Судья сообщила, что в ходе расследования полиция не приняла никаких технических мер для установления, из какой страны и с какого устройства был осуществлен физический доступ к видео во время его загрузки, а также для выяснения, было ли видео отредактировано или является оригинальным.

"Поскольку указанные обстоятельства имеют доказательственное значение, без их установления нет возможности в полной мере и объективно решить вопрос о виновности лица", – заявила судья.

По её словам, на данный момент у суда нет оснований однозначно утверждать, что именно Швенченене публично демонстрировала запрещённые символы коммунистического режима в время и в месте, имеющих значение для дела, – в Интернете, в социальной сети YouTube, в видео, которое было обнародовано и было свободно доступно для всех пользователей на аккаунте Швенченене.

Это решение не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

Дело Швенченене дошло до суда, и полиция наложила на неё штраф. Активистка настаивает, что это не она демонстрировала запрещённые в Литве символы в видео, опубликованном на упомянутом канале. Она заявила, что лента и другие символы появились в видео без её ведома.

Напомним, прокуратура Латвии выдвинула обвинение прокремлёвской активистке Полине Камлёвой из Резекне в том, что она перечислила около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

А в Эстонии одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.