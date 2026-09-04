Поліція Німеччини підозрює вже третю спробу диверсії на підстанції

Перехожий виявив підозрілий предмет в районі електропідстанції в німецькому місті Дормаген, яке розташоване між Кельном та Дюссельдорфом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після виявлення підозрілого предмета на підстанції в Дормагені поліція схиляється до версії, що це була спроба диверсії. "Хтось, очевидно, намагався навмисно спричинити коротке замикання", – повідомив у п’ятницю рано вранці речник поліції Кельна.

Як пояснили слідчі, вони отримали лист із заявою про відповідальність. Однак жодних подальших подробиць щодо його змісту не оприлюднено.

Також досі залишається незрозумілим, що саме виявив перехожий. Речник поліції в Нойсі заявив, що це може бути вибуховий пристрій. Однак предмет спочатку мають оглянути експерти, щоб визначити, чи був він придатний для заподіяння шкоди підстанції.

Два дні тому стався інцидент на підстанції в Берггаймі, на захід від Кельна. Там було виявлено кілька пускових пристроїв. Подібний інцидент стався в Бранденбурзі. Слідчі вважають, що обидва випадки були актами антиконституційної диверсії.

Після збою на підстанції в Берггаймі слідчі знайшли на полі шість пристроїв для запуску. Головний слідчий Міхаель Ессер заявив, що, як припускають, ці пристрої були призначені для запуску дроту над лініями електропередач за допомогою піротехнічних засобів.

Дріт, ймовірно, зачепився за лінію електропередачі, що спричинило коротке замикання. Дріт, який використовувався в цьому процесі, перегрівся та пошкодив огорожу, додав Ессер. Свідки повідомили, що бачили короткі спалахи світла. Головний слідчий охарактеризував це як "напад". Слідчі використовують аналіз даних мобільних телефонів та докази ДНК, отримані з пускових пристроїв. Також було відкрито гарячу лінію для повідомлень. Ессер додав, що пускові пристрої могли бути встановлені "деякий час тому".

"Це не був зламаний вимикач, це було зроблено навмисно. Той, хто робить це, нападає на нашу країну", – заявив міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Ройль.

"Ми розслідуємо дві версії: диверсія, організована іноземною державою, та лівоекстремізм", – сказав він. Наразі жодну з них не можна виключати. За словами Ройля, наразі перевіряється, чи існує зв’язок із інцидентом у Бранденбурзі. Там у вівторок також було скоєно напад на підстанцію.

Протягом останнього року в країні сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи.