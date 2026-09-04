Полиция Германии подозревает уже третью попытку диверсии на подстанции

Прохожий обнаружил подозрительный предмет в районе электроподстанции в немецком городе Дормаген, расположенном между Кельном и Дюссельдорфом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После обнаружения подозрительного предмета на подстанции в Дормагене полиция склоняется к версии, что это была попытка диверсии. "Кто-то, очевидно, пытался умышленно вызвать короткое замыкание", – сообщил в пятницу рано утром представитель полиции Кельна.

Как пояснили следователи, они получили письмо с заявлением об ответственности. Однако никаких дальнейших подробностей относительно его содержания не обнародовано.

Также до сих пор остается неясным, что именно обнаружил прохожий. Представитель полиции в Нойсе заявил, что это может быть взрывное устройство. Однако предмет сначала должны осмотреть эксперты, чтобы определить, был ли он пригодным для нанесения ущерба подстанции.

Два дня назад произошел инцидент на подстанции в Бергхайме, к западу от Кёльна. Там было обнаружено несколько запускающих устройств. Подобный инцидент произошел в Бранденбурге. Следователи считают, что оба случая были актами антиконституционной диверсии.

После сбоя на подстанции в Бергхайме следователи нашли на поле шесть взрывных устройств. Главный следователь Михаэль Эссер заявил, что, как предполагается, эти устройства были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередач с помощью пиротехнических средств.

Проволока, вероятно, зацепилась за линию электропередачи, что привело к короткому замыканию. Проволока, использовавшаяся в этом процессе, перегрелась и повредила ограждение, добавил Эссер. Свидетели сообщили, что видели короткие вспышки света. Главный следователь охарактеризовал это как "нападение". Следователи используют анализ данных мобильных телефонов и ДНК-доказательства, полученные с пусковых устройств. Также была открыта горячая линия для сообщений. Эссер добавил, что пусковые устройства могли быть установлены "некоторое время назад".

"Это не был сломанный выключатель, это было сделано умышленно. Тот, кто вмешивается в это, нападает на нашу страну", – заявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль.

"Мы расследуем две версии: диверсия, организованная иностранным государством, и левый экстремизм", – сказал он. На данный момент ни одну из них нельзя исключать. По словам Ройля, в настоящее время проверяется, существует ли связь с инцидентом в Бранденбурге. Там во вторник также было совершено нападение на подстанцию.

В течение последнего года в стране произошла серия диверсий против энергетической инфраструктуры, ответственность за которые взяли на себя леворадикальные группы.