Поліція Німеччини проводить операцію на підстанції в Нижній Саксонії

Німецькі правоохоронні органи проводять операцію на підстанції у Нижній Саксонії через підозрілий предмет.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Поліцейська операція триває на підстанції в Гандеркезе поблизу Бремена.

Екстрені служби оточили велику територію навколо об’єкта в окрузі Ольденбург. Над об’єктом також працює поліцейський вертоліт. Спочатку поліція говорила лише про "підозрілі обставини". До ранку стало дедалі очевиднішим, що безпосередньої небезпеки немає.

"Було виявлено об’єкт, що вимагав поліцейського розслідування", – заявила речниця поліції Рон’я Везер. Було викликано вертоліт для огляду об’єкта з повітря.

Речниця поліції відмовилася уточнювати, що саме було виявлено на території об’єкта та чи було завдано шкоди. Однак підтверджено, що, за поточною інформацією поліції, пожежі не сталося. Операція триває.

Перехожий також виявив підозрілий предмет в районі електропідстанції в німецькому місті Дормаген, яке розташоване між Кельном та Дюссельдорфом. Поліція підозрює спробу диверсії.

Два дні тому стався інцидент на підстанції в Берггаймі, на захід від Кельна. Також була спроба нашкодити електростанції у Бранденбурзі.