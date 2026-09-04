Полиция Германии проводит операцию на подстанции в Нижней Саксонии

Немецкие правоохранительные органы проводят операцию на подстанции в Нижней Саксонии из-за подозрительного предмета.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Полицейская операция продолжается на подстанции в Гандеркезе недалеко от Бремена.

Экстренные службы оцепили обширную территорию вокруг объекта в округе Ольденбург. Над объектом также работает полицейский вертолёт. Сначала полиция говорила лишь о "подозрительных обстоятельствах". К утру стало всё более очевидным, что непосредственной опасности нет.

"Был обнаружен объект, требующий полицейского расследования", – заявила пресс-секретарь полиции Ронья Везер. Был вызван вертолёт для осмотра объекта с воздуха.

Пресс-секретарь полиции отказалась уточнять, что именно было обнаружено на территории объекта и был ли нанесён ущерб. Однако подтверждено, что, по текущей информации полиции, пожара не произошло. Операция продолжается.

Прохожий также обнаружил подозрительный предмет в районе электроподстанции в немецком городе Дормаген, расположенном между Кельном и Дюссельдорфом. Полиция подозревает попытку диверсии.

Два дня назад произошел инцидент на подстанции в Бергхайме, к западу от Кельна. Также была попытка нанести ущерб электростанции в Бранденбурге.