Трамп натякнув, що не допоможе Британії у разі конфлікту з Аргентиною за острови

Президент США Дональд Трамп натякнув, що не прийде на допомогу Великій Британії у разі можливого майбутнього конфлікту з Аргентиною щодо Фолклендських островів, оскільки Лондон "не допоміг" йому з Іраном.

Про це він сказав в інтерв’ю GB News, пише "Європейська правда".

Президент США заявив, що Велика Британія "не прийшла мені на допомогу" під час війни з Іраном, хоча він запевняв, що його Збройні сили не потребували жодної підтримки.

На запитання, чи допоможе він Британії під час можливого територіального спору з Аргентиною, Трамп уникнув прямої відповіді.

"Послухайте, я був там, коли вони вели першу війну. Це було давно, і я дуже уважно за цим спостерігав, і ви повелися дуже гідно. Ви досить рішуче відстояли свої позиції, але це дуже далеко", – заявив американський президент.

Після цього він перейшов до поточного конфлікту США з Іраном, нагадавши, що Британія "не допомагала" Вашингтону.

"Отже, у вашій країні справи йдуть не дуже добре. Не забувайте, що значна частина вашої нафти надходить через Ормузьку протоку, а ви не прийшли мені на допомогу. Ваша країна не була там, щоб допомогти мені. Нам не потрібна була допомога, але я все ж запитав НАТО і запитав вашого колишнього лідера: "Чому ви не надіслали кілька кораблів?" – зазначив Трамп.

Слід зазначити, що Хав’єр Мілей, президент Аргентини, яка сперечається з Британією щодо Фолклендських островів, у четвер високо оцінив коментарі президента США про перегляд американської позиції щодо приналежності архіпелагу. Мілей заявив, що "вітри змін, сприятливі" для претензій Аргентини на Фолклендські острови, "дують по всьому світу".

Офіційно США займають нейтральну позицію щодо того, хто має законний суверенітет над островами, на які Лондон вперше заявив свої права наприкінці XVII століття і які він контролює майже безперервно з 1833 року.

На практиці США визнають британське управління цією територією, яка у 1982 році зазнала вторгнення Аргентини, що переросло у військовий конфлікт з Британією.

Днями Трамп натякнув, що переглядає позицію США щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною.

Раніше ЗМІ писали, що Вашингтон може змінити свою позицію щодо Фолклендських островів, якщо Велика Британія не виконає своїх зобов'язань щодо витрат на оборону.