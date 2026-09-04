Трамп намекнул, что не поможет Британии в случае конфликта с Аргентиной за острова

Президент США Дональд Трамп намекнул, что не придет на помощь Великобритании в случае возможного будущего конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, поскольку Лондон "не помог" ему с Ираном.

Об этом он заявил в интервью GB News, пишет "Европейская правда".

Президент США заявил, что Великобритания "не пришла мне на помощь" во время войны с Ираном, хотя он уверял, что его вооруженные силы не нуждались ни в какой поддержке.

На вопрос, поможет ли он Великобритании в случае возможного территориального спора с Аргентиной, Трамп уклонился от прямого ответа.

"Послушайте, я был там, когда они вели первую войну. Это было давно, и я очень внимательно за этим наблюдал, и вы вели себя очень достойно. Вы достаточно решительно отстояли свои позиции, но это очень далеко", – заявил американский президент.

После этого он перешел к текущему конфликту США с Ираном, напомнив, что Великобритания "не помогала" Вашингтону.

"Итак, в вашей стране дела идут не очень хорошо. Не забывайте, что значительная часть вашей нефти поступает через Ормузский пролив, а вы не пришли мне на помощь. Ваша страна не была там, чтобы помочь мне. Нам не нужна была помощь, но я все же спросил НАТО и спросил вашего бывшего лидера: "Почему вы не прислали несколько кораблей?" – отметил Трамп.

Следует отметить, что Хавьер Милей, президент Аргентины, которая спорит с Великобританией по поводу Фолклендских островов, в четверг высоко оценил комментарии президента США о пересмотре американской позиции относительно принадлежности архипелага. Милей заявил, что "ветер перемен, благоприятный" для претензий Аргентины на Фолклендские острова, "дует по всему миру".

Официально США занимают нейтральную позицию в отношении того, кто обладает законным суверенитетом над островами, на которые Лондон впервые заявил свои права в конце XVII века и которые он контролирует почти непрерывно с 1833 года.

На практике США признают британское управление этой территорией, которая в 1982 году подверглась вторжению со стороны Аргентины, переросшему в военный конфликт с Великобританией.

На днях Трамп намекнул, что пересматривает позицию США в отношении Фолклендских островов, статус которых давно оспаривается Аргентиной.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов, если Великобритания не выполнит свои обязательства по расходам на оборону.