Ченцов прокоментував блокування Угорщиною відкриття кластерів для України

Україна має гарний прогрес у співпраці з Угорщиною щодо прав національних меншин, але не хоче повʼязувати це питання з відкриттям перемовних кластерів під час вступу до ЄС, бо цей процес має базуватися на конкретних досягненнях країни-кандидата.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов на полях неформального засідання міністрів у справах ЄС в Ірландії 4 вересня.

Ченцов відповів на запитання журналістів про блокування Угорщиною відкриття кластерів для України та висування вимог законодавчих змін щодо угорської меншини.

"Суперечка – надто сильне слово, як на мене. Ми працюємо з усіма партнерами, включаючи Угорщину. Безумовно, Угорщина порушує питання захисту прав національних меншин. Ми дуже серйозно ставимося до цього, тому досягаємо хорошого прогресу", – заявив Ченцов, відповідаючи на запитання журналістів щодо суперечки з Угорщиною, яка блокує відкриття кластерів через вимоги щодо захисту нацменшини.

Він зауважив, що Україна – дуже толерантна країна, і, попри всі виклики, дбає про освітні та культурні права національних меншин.

"Я вважаю, що неправильно блокувати відкриття кластерів через це питання, і ми відкрито говоримо про це. І в інтересах ЄС, і Угорщини також, дотримуватися правил і дотримуватися принципу заслуг", – підкреслив Ченцов.

Віцепремʼєр зауважив, що наразі "ми працюємо над проєктом законодавства, який незабаром буде представлений парламенту".

"Тож у нас є хороший прогрес. Але ми не пов’язуємо це питання з відкриттям кластерів… Зараз ми говоримо про кластери 2 та 3, і ми не бачимо жодних проблем з їх відкриттям", – підкреслив Всеволод Ченцов.

Він зауважив, що "нам потрібне це формальне відкриття кластерів, щоб надіслати політичний сигнал українському суспільству, українському уряду для стимулювання реформ".

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 вересня публічно пов’язав позицію Угорщини щодо відкриття кластерів для України з питанням прав угорської меншини в Україні.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.