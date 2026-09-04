Ченцов прокомментировал блокирование Венгрией открытия кластеров для Украины

Украина добилась значительного прогресса в сотрудничестве с Венгрией в сфере прав национальных меньшинств, но не хочет связывать этот вопрос с открытием переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС, поскольку этот процесс должен основываться на конкретных достижениях страны-кандидата.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в кулуарах неформального заседания министров по делам ЕС в Ирландии 4 сентября.

Ченцов ответил на вопросы журналистов о блокировании Венгрией открытия переговорных кластеров для Украины и выдвижении требований о внесении изменений в законодательство в отношении венгерского меньшинства.

"Спор – слишком сильное слово, на мой взгляд. Мы работаем со всеми партнерами, включая Венгрию. Безусловно, Венгрия поднимает вопрос защиты прав национальных меньшинств. Мы очень серьезно относимся к этому, поэтому добиваемся хорошего прогресса", – заявил Ченцов, отвечая на вопросы журналистов о споре с Венгрией, которая блокирует открытие кластеров из-за требований по защите национального меньшинства.

Он отметил, что Украина – очень толерантная страна и, несмотря на все вызовы, заботится об образовательных и культурных правах национальных меньшинств.

"Я считаю, что неправильно блокировать открытие кластеров из-за этого вопроса, и мы открыто говорим об этом. И в интересах ЕС, и Венгрии также – соблюдать правила и придерживаться принципа заслуг", – подчеркнул Ченцов.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время "мы работаем над законопроектом, который вскоре будет представлен парламенту".

"Поэтому у нас есть хороший прогресс. Но мы не связываем этот вопрос с открытием кластеров… Сейчас мы говорим о кластерах 2 и 3, и мы не видим никаких проблем с их открытием", – подчеркнул Всеволод Ченцов.

Он отметил, что "нам нужно это формальное открытие кластеров, чтобы послать политический сигнал украинскому обществу, украинскому правительству для стимулирования реформ".

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского нацменьшинства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 3 сентября публично связал позицию Венгрии относительно открытия кластеров для Украины с вопросом прав венгерского меньшинства в Украине.

Напомним, в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения".

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.