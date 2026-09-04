В уряді Британії відкинули претензії Аргентини на Фолклендські острови

У британському уряді відповіли на коментарі президента Аргентини Хав’єра Мілея, який заявив про претензії на Фолклендські острови – заморську територію Британії в Атлантичному океані.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на заяви посадовців в X.

Глава МЗС Британії Ед Мілібенд наголосив, що позиція Лондона щодо Фолклендських островів залишається непохитною.

"Ці острови є британськими і залишатимуться такими, оскільки саме таку позицію підтримує переважна більшість їхніх мешканців. Їхнє право на самовизначення має першочергове значення, ґрунтується на міжнародному праві, і ми рішуче захищатимемо його", – наголосив міністр закордонних справ.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що коментарі президента Аргентини "розкривають більше про внутрішню політику в Аргентині, ніж про Фолклендські острови".

"Фолкленди є британськими, тому що фолклендські остров'яни обирають бути британцями. Наша відданість Фолклендам є абсолютною та непохитною", – наголосив Стрітінг.

Так посадовці відреагували на промову аргентинського президента, у якій він наголосив на необхідності "повернути" Фолклендські острови Аргентині. Мілей також оголосив про плани запровадити санкції проти нафтових компаній, що працюють на архіпелазі, який Буенос-Айрес називає Мальвінськими островами.

Крім того, Мілей заявив, що "вітри змін, сприятливі" для претензій Аргентини на Фолклендські острови, "дують по всьому світу".

Його слова пролунали після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що переглядає позицію щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною.

Також Трамп дав зрозуміти, що не прийде на допомогу Великій Британії у разі можливого майбутнього конфлікту з Аргентиною щодо Фолклендських островів, оскільки Лондон "не допоміг" йому з Іраном.

З 1833 року Британія контролює Фолклендські острови. У 1982 році архіпелаг зазнав вторгнення Аргентини, що переросло у військовий конфлікт з Лондоном.