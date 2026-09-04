В правительстве Британии отвергли претензии Аргентины на Фолклендские острова

В британском правительстве отреагировали на комментарии президента Аргентины Хавьера Милея, заявившего о претензиях на Фолклендские острова – заморскую территорию Великобритании в Атлантическом океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления официальных лиц в X.

Глава МИД Великобритании Эд Милибенд подчеркнул, что позиция Лондона в отношении Фолклендских островов остается непоколебимой.

"Эти острова являются британскими и останутся таковыми, поскольку именно такую позицию поддерживает подавляющее большинство их жителей. Их право на самоопределение имеет первостепенное значение, основано на международном праве, и мы будем решительно защищать его", – подчеркнул министр иностранных дел.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что комментарии президента Аргентины "раскрывают больше о внутренней политике Аргентины, чем о Фолклендских островах".

"Фолкленды являются британскими, потому что жители Фолклендских островов выбирают быть британцами. Наша приверженность Фолклендам абсолютна и непоколебима", – подчеркнул Стритинг.

Так чиновники отреагировали на речь аргентинского президента, в которой он подчеркнул необходимость "вернуть" Фолклендские острова Аргентине. Милей также объявил о планах ввести санкции против нефтяных компаний, работающих на архипелаге, который Буэнос-Айрес называет Мальвинскими островами.

Кроме того, Милей заявил, что "ветры перемен, благоприятные" для претензий Аргентины на Фолклендские острова, "дуют по всему миру".

Его слова прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что пересматривает позицию в отношении Фолклендских островов, статус которых давно оспаривается Аргентиной.

Также Трамп дал понять, что не придет на помощь Великобритании в случае возможного будущего конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, поскольку Лондон "не помог" ему с Ираном.

С 1833 года Великобритания контролирует Фолклендские острова. В 1982 году архипелаг подвергся вторжению со стороны Аргентины, которое переросло в военный конфликт с Лондоном.