Глава МИД Литвы выступает за признание российской разведки террористической организацией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что поддержал бы идею признания российской разведки террористической организацией на уровне Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Министр сделал такое заявление после того, как на этой неделе Германия официально обвинила Россию в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига.

"Мне кажется, что это не только политический сигнал, но и вполне конкретные правовые инструменты на уровне ЕС, о которых нужно говорить. Организация, которую уже не впервые называют ответственной за организацию подобных атак – с применением взрывчатки, причем в гражданском аэропорту, – что это, как не терроризм, стремление посеять террор и напряженность в обществе?" – сказал Будрис.

По его словам, такой шаг в ответ на гибридную атаку в Лейпциге могут предпринять как ЕС, так и сама Литва.

"Это может стать одной из ответных мер, и мы продолжим работать в этом направлении", – отметил министр.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.