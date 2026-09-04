У Франції обурилися рішенням медіагрупи продовжувати співпрацю з російською пропагандисткою

Французький міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро різко розкритикував рішення медіагрупи Bolloré продовжувати надавати платформу російській пропагандистці Ксенії Федоровій, щодо якої було видано ордер на видворення з Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

В липні Франція оголосила про видворення колишньої керівниці телеканалу RT France Ксенії Федорової. Днями стало відомо, що вона повертається в ефір телеканалу CNews в дистанційному режимі, а також продовжить писати для тижневика JDNews.

Барро засудив таке рішення французьких ЗМІ.

"Я дуже здивований і, мушу сказати, досить засмучений тим, що великі медіагрупи, для яких редакційна свобода є священною, відкривають свої шпальти або студії для людини, щодо якої всі політичні сили цієї країни вважають, що ми мали рацію її вислати, оскільки факти є беззаперечними", – заявив глава французької дипломатії.

Він зазначив, що Ксенію Федорову "вислали з країни після депортації з Німеччини, оскільки насправді її вважають кремлівською пропагандисткою". Наказ про видворення Федорової було видано наприкінці липня через те, що вона сприяла проведенню кампаній з дезінформації, організованих російською владою з метою "дестабілізації громадського порядку". Уряд також наказав заморозити її активи на шість місяців.

"Навіщо відкривати ці студії, ці колонки, давати можливості, давати медіаресурси, час комусь, хто, як довів, працює на службі Росії проти Франції та проти Європейського Союзу?" ​​– додав Барро.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство внутрішніх справ Франції видало ордер на депортацію Ксенії Федорової.

З 2017 по 2023 рік Федорова очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT. Париж заборонив його діяльність після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього журналістка залишилася у Франції, отримавши посаду коментатора для видань у медіаімперії консервативного мільярдера Вінсента Боллоре. Вона регулярно з'являється на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та веде колонку для Le Journal du Dimanche, поширюючи російську пропаганду про Україну та її західних партнерів.

У серпні Адміністративний суд Парижа відхилив апеляцію російської пропагандистки та колишньої керівниці телеканалу RT France Ксенії Федорової проти її видворення з країни та заморожування її активів.

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