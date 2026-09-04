Во Франции возмутились решением медиагруппы продолжать сотрудничать с российской пропагандисткой

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро резко раскритиковал решение медиагруппы Bolloré продолжать предоставлять платформу российской пропагандистке Ксении Федоровой, в отношении которой был выдан ордер на выдворение из Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

В июле Франция объявила о выдворении бывшей руководительницы телеканала RT France Ксении Федоровой. На днях стало известно, что она возвращается в эфир телеканала CNews в дистанционном режиме, а также продолжит писать для еженедельника JDNews.

Барро осудил такое решение французских СМИ.

"Я очень удивлен и, должен сказать, весьма огорчён тем, что крупные медиагруппы, для которых редакционная свобода священна, открывают свои страницы или студии для человека, в отношении которого все политические силы этой страны считают, что мы были правы, выслав её, поскольку факты неоспоримы", – заявил глава французской дипломатии.

Он отметил, что Ксению Федорову "выслали из страны после депортации из Германии, поскольку на самом деле её считают кремлевской пропагандисткой". Приказ о высылке Федоровой был издан в конце июля из-за того, что она способствовала проведению кампаний дезинформации, организованных российскими властями с целью "дестабилизации общественного порядка". Правительство также распорядилось заморозить её активы на шесть месяцев.

"Зачем открывать эти студии, эти колонки, предоставлять возможности, предоставлять медиаресурсы, эфирное время тому, кто, как доказано, работает на Россию против Франции и против Европейского Союза?" – добавил Барро.

Напомним, 29 июля Министерство внутренних дел Франции выдало ордер на депортацию Ксении Федоровой.

С 2017 по 2023 год Федорова возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT. Париж запретил его деятельность после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого журналистка осталась во Франции, получив должность комментатора для изданий в медиаимперии консервативного миллиардера Винсента Боллоре. Она регулярно появляется на телеканале CNews, радио Europe 1 и ведет колонку для Le Journal du Dimanche, распространяя российскую пропаганду об Украине и ее западных партнерах.

В августе Административный суд Парижа отклонил апелляцию российской пропагандистки и бывшей руководительницы телеканала RT France Ксении Федоровой против её выдворения из страны и замораживания её активов.

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