Из Польши депортировали украинца, напавшего с ножом на соотечественника

32-летний гражданин Украины, подозреваемый в жестоком нападении на своего соотечественника и угрозах ему смертью, был депортирован из Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь Карпатского отделения пограничной службы подполковник Богумил Стройный, подозреваемый ранее уже имел приговор Районного суда в Сухой Бескидской (Малопольское воеводство) за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без необходимых прав.

За день до передачи его пограничной службе, 23 августа, мужчину задержали полицейские в связи с подозрением в совершении новых преступлений.

В одном из населенных пунктов Суского повета он серьезно ранил ножом другого гражданина Украины. Он также отправлял ему через SMS-сообщения угрозы лишения жизни и здоровья.

25 августа полицейские передали мужчину сотрудникам пограничной службы в Закопане вместе с ходатайством о его выдворении.

На украинца был наложен пятилетний запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Также было установлено, что у него не было действительного документа, дающего ему право на легальное пребывание в Польше. Кроме того, его данные фигурировали в списке иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно.

Мужчину доставили к пограничному переходу в Медыке, где его передали украинской стороне.

В августе стало известно, что в Польше будут судить гражданина Украины, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже имея запрет на управление транспортными средствами, и повредил 10 автомобилей на парковке у пляжа.

Напомним, в мае в Польше запретили въезд в страну на пять лет украинскому блогеру, который вопреки правилам заехал на автомобиле в озеро Морское Око в заповедной зоне.

В июне из Польши депортировали гражданина Украины, вызвавшего массовое возмущение тем, что он выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон, который был местной легендой.