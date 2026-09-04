Єврокомісарка скасувала візит до Сербії через похорон воєнного злочинця Младича

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через запланований похорон засудженого за воєнні злочини командира боснійських сербів Ратко Младича.

Про це вона повідомила в X, передає "Європейська правда".

Кос нагадала, що Младич був засуджений за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, а повернення його останків до Белграда "нагадує Європі про найтемніші сторінки нашої новітньої історії".

Єврокомісарка наголосила, що вшанування пам’яті воєнного злочинця несумісне з цінностями Європейського Союзу, частиною якого прагне бути Сербія.

"Глорифікація, що супроводжує його смерть, несумісна з цінностями, на яких ґрунтується шлях до ЄС. Цей шлях вимагає усвідомлення минулого, справжнього примирення та поваги до жертв воєнних злочинів. Цінності, на яких ґрунтується наше спільне майбутнє, не підлягають обговоренню", – написала Кос.

Вона додала, що вирішила наразі не здійснювати запланований візит до Сербії.

Перед цим єврокомісарка з питань розширення дала зрозуміти Сербії, що поховання Младича може вплинути на вступ Белграда до Євросоюзу.

Ратко Младич, колишній військовий командир, відомий як "боснійський м’ясник", помер минулого тижня, відбуваючи довічне ув’язнення в Гаазі.

Колишній генерал югославської армії був визнаний винним у злочинах проти людяності та геноциді під час війни 1990-х років у Боснії та Герцеговині. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Після смерті Младича сербський президент Александар Вучич заявив, що якщо родина померлого захоче поховати його у Сербії, офіційний Белград забезпечить повне сприяння.