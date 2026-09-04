Еврокомиссар отменила визит в Сербию из-за похорон военного преступника Младича

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированных похорон осужденного за военные преступления командира боснийских сербов Ратко Младича.

Об этом она сообщила в X, передает "Европейская правда".

Кос напомнила, что Младич был осужден за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, а возвращение его останков в Белград "напоминает Европе о самых мрачных страницах нашей новейшей истории".

Еврокомиссар подчеркнула, что чествование памяти военного преступника несовместимо с ценностями Европейского Союза, частью которого стремится стать Сербия.

"Глорификация, сопровождающая его смерть, несовместима с ценностями, на которых основан путь в ЕС. Этот путь требует осознания прошлого, подлинного примирения и уважения к жертвам военных преступлений. Ценности, на которых основано наше общее будущее, не подлежат обсуждению", – написала Кос.

Она добавила, что решила пока не совершать запланированный визит в Сербию.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения дала понять Сербии, что похороны Младича могут повлиять на вступление Белграда в Евросоюз.

Ратко Младич, бывший военный командир, известный как "боснийский мясник", скончался на прошлой неделе, отбывая пожизненное заключение в Гааге.

Бывший генерал югославской армии был признан виновным в преступлениях против человечности и геноциде во время войны 1990-х годов в Боснии и Герцеговине. Часть сербских националистов, однако, считает его героем.

После смерти Младича сербский президент Александар Вучич заявил, что если семья покойного захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград обеспечит полное содействие.